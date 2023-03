Ex-ploegmaat Jan Bakelants geeft zijn ongezouten mening over Biniam Girmay's kansen in Milaan-Sanremo

Biniam Girmay kon in Tirreno-Adriatico nog niet echt overtuigen. Geraakt hij klaar voor Milaan-Sanremo?

Biniam Girmay was vorig jaar de revelatie van het voorjaar met eerst een vijfde plaats in de E3 Saxo Banck Classic en daarna zijn fenomenale winst in Gent-Wevelgem.

Dit jaar won Girmay wel al in Spanje en ook in Tirreno-Adriatico werd hij eens derde en vierde in de massasprint, maar in de lastigere etappes moest hij vaak vroeg afhaken.

Nog niet overtuigend

Voor Milaan-Sanremo is het dan ook moeilijk in te schatten hoever Girmay staat of zal meedoen voor de overwinning. "In de Tirreno presteerde Girmay iets minder dan verwacht", zegt ex-ploegmaat Jan Bakelants bij Sporza.

"In de 4e etappe, met de steile heuveltjes, moest hij er vroeg van tussenuit. Terwijl Girmay in het verleden in Laigueglia op een gelijkaardig parcours heel sterk voor de dag kwam. Ik ben dus niet helemaal overtuigd van Girmay", zegt Bakelants nog.

Vorig jaar werd Girmay bij zijn eerste deelname aan Milaan-Sanremo twaalfde. Woensdag krijgen we allicht al meer zicht op de vorm van Girmay, want dan rijdt hij Milaan-Turijn.