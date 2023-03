Jayco-AlUla reageert op de diskwalificatie in de Strade Bianche

Kristen Faulkner werd uit de uitslag van de Strade Bianche geschrapt. Ondertussen heeft haar team, Jayco-AlUla, ook al gereageerd.

Afgelopen weekend startte de UCI een onderzoek naar Kirsten Faulkner. Zij was in de Strade Bianche 3e geëindigd, maar bij de start hadden supporters opgemerkt dat ze een glucosemeter droeg. Daarmee kan je de glucosewaarden in je bloed meten en controleren. In het UCI-reglement staat er dat het gebruik van zo'n meter in een wedstrijd verboden is.

Ondertussen werd het onderzoek al afgerond en Faulkner werd uit de uitslag van de Strade Bianche geschrapt. Zo kwam Cecilie Uttrup Ludwig alsnog op het podium.

Het team van Faulkner, Jayco-AlUla, reageerde via sociale media: "Jayco-AlUla is op de hoogte van de diskwalificatie van Faulkner. Volgens artikel 1.3.006bis van het UCI-reglement aanvaarden we ook de beslisseng van de UCI. Het team en de renster nemen de volledige verantwoordelijkheid van deze situatie op zich en we verontschuldigen ons ook voor deze gevolgen."

In de toekomst wil Jayco-Alula dat de situatie niet meer voorkomt en zullen sensibiliseren: "We gaan al onze leden, het personeel en de renners daarover opleiden, zodat zo'n situatie niet meer kan voorkomen. Daarvoor gaan we het volledige reglement nog eens gedetailleerd analyseren."