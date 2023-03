Podium Strade Bianche verandert nog na diskwalificatie van de nummer 3

Het podium van de Strade Bianche voor vrouwen is nog veranderd. Kristen Faulkner is door de UCI gediskwalificeerd. Zo komt Cecilie Uttrup Ludwig alsnog op het podium.

De UCI was na de Strade Bianche een onderzoek tegen Kristen Faulkner gestart. Faulkner reed tientallen kilometers op kop en werd pas in de slotkilometer gegrepen. Uiteindelijk eindigde ze op een 3e plaats, maar daar kwam alsnog verandering in.

Bij de start hadden enkele supporters opgemerkt dat Faulkner een glucosemeter droeg, waarmee je glucosewaarden in het bloed kan meten en controleren. Op training mag dat, maar in wedstrijdverband is zo'n meter verboden. In het UCI-reglement staat er dat apparaten die andere fysiologische gegevens vastleggen, inclusief eventuele metabole waarden, niet ​​in competitie zijn toegestaan.

Ondertussen was de UCI daarover een onderzoek gestart en ondertussen lijkt het erop dat de UCI zijn onderzoek afgerond heeft. Op zijn website werd de uitslag van de Strade Bianche aangepast en Faulkner staat er niet meer als 3e op. Zij werd gediskwalificeerd. Zo profiteert Cecilie Uttrup Ludwig en komt ze naast winnares Demi Vollering en Lotte Kopecky mee op het podium.