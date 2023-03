Tom Pidcock plaatst zijn zege in de Strade Bianche in zijn carrière

Tom Pidcock won begin maart de Strade Bianche. In de aanloop naar Milaan-San Remo heeft hij die zege in perspectief geplaatst.

In zijn carrière behaalde Tom Pidcock al enkele mooie zeges. Zo won hij al de Brabantse Pijl en de rit in de Tour naar Alpe d'Huez, maar de Strade Bianche was toch nog van een ander kaliber. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat het wellicht zijn grootste stap in zijn carrière is.

Al is er ook het goud op de Olympische Spelen in Tokio in het mountainbiken. Dat is zijn meest speciale zege, maar de Strade Bianche betekent nog meer voor hem.

Ook wil Pidcock nog iets extra. Van hem mag de Strade Bianche het etiket van zesde monument krijgen. Voor hij er won, zei hij het al en na zijn zege nog meer. Voor hem staat die koers gelijk met Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.