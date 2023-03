'Change of plans'! Pogačar verandert geweer van schouder en laat dan toch één Belgische klassieker links liggen

'Change of plans': het lijkt wel hét mantra van Tadej Pogačar in 2023. Bij één Belgische klassieker krijgen we hem hierdoor niet aan de start te zien.

Sporza laat weten dat de alleskunner van UAE wellicht de Waalse Pijl overslaat. Pogačar zou op de Muur van Hoei dus niet meedingen naar de overwinning. Vorig jaar deed Pogačar daar wel mee en reed hij naar een twaalfde stek. Pogačar zegde wel al toe tot deelname aan de E3 en de Ronde van Vlaanderen. Een volledig Belgische tournee gaat het dus niet worden. Al blijft Luik-Bastenaken-Luik wellicht wel op zijn programma staan. Dat is immers het Monument dat hij al een keertje wist te winnen en waarvoor hij vorig jaar op de valreep moest afzeggen. AMSTEL GOLD RACE Daarnaast mogen onze noorderburen hem dit voorjaar ook wel een keertje verwelkomen. Pogačar rijdt op 16 april waarschijnlijk de Amstel Gold Race.