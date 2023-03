Dylan van Baarle heeft een update over zijn blessure

Dylan van Baarle lijkt verlost van zijn fysiek ongemak. Hij zit weer op de fiets.

In de Tirreno-Adriatico stapte Dylan van Baarle op de voorlaatste dag af. De ploeg sprak van een "fysiek ongemak". Later schreef van Baarle op Instagram dat het niet ernstig was.

Al stond er wel een vraagteken achter zijn naam voor de E3 Saxo Classic op 24 maart. Dat zou zijn volgende wedstrijd zijn.

Maar dat vraagteken mag geschrapt worden. Op Instagram dook er een foto waarop te zien is dat van Baarle samen met Jan Tratnik en Nathan Van Hooydonck aan het trainen is. Zo lijkt het erop dat het fysieke ongemak volledig weg is en dat van Baarle weer naar de volgende koersen kan uitkijken.