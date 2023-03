Kan dat het verschil maken? Tim Wellens krijgt op de valreep nog heel belangrijke opdracht bij UAE

Ze rekenen echt wel op Tim Wellens dit jaar bij UAE. De ploeg heeft op de valreep een heel belangrijke opdracht voor hem in petto.

Tim Wellens gaat immers alsnog deelnemen aan Milaan-Sanremo, terwijl dat oorspronkelijk niet de bedoeling was. De nieuwkomer bij de ploeg werd recent wel al uitgespeeld in de Strade Bianche en in Parijs-Nice. De Primavera stond in principe niet op zijn programma.

Davide Formolo is echter ziek geworden en Wellens is aangeduid als zijn vervanger. Milaan-Sanremo zal ook niet zomaar een koers zijn die Wellens er eventjes bijneemt, want kopman Tadej Pogačar is topfavoriet na diens eerdere straffe nummers dit seizoen.

🔁 Line-up Update: @Tim_Wellens will step in to replace @davideformolo on Saturday for #MilanoSanRemo, the Italian has been ruled out through illness.



Speedy recovery Davide! #WeAreUAE — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) March 16, 2023

Wellens zal dus wel een belangrijke rol krijgen om Pogačar in goede positie te brengen op de Poggio en daar zal de Sloveen dan zelf zijn duivels moeten ontbinden.