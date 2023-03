Had Evenepoel een uitdager kunnen zijn voor Pogačar in Milaan-Sanremo? "Ik heb dat ook naar Lefevere gestuurd"

Geen Remco-Evenepoel in Milaan-Sanremo. De wereldkampioen start maandag in de Ronde van Catalonië. Maar Wuyts en Bakelants hadden hem liever ook aan de start gezien in Italië.

Remco Evenepoel bereidt zich in Spanje voor op de Ronde van Catalonië, die maandag van start gaat. Ook dit jaar start hij dus niet in Milaan-Sanremo. "Had Evenepoel hier ook niet gepast", vraagt Michel Wuyts zich af bij HLN. "Voor mij wel. Als je maandag start in Catalonië, kan je er zaterdag ook Milaan-Sanremo bijpakken: de ideale inloopkoers", stelt Jan Bakelants. Bakelants zag in Evenepoel namelijk een te duchten concurrent voor Tadej Pogacar. "Remco is misschien de enige die bij machte is om Pogačar te volgen als die van ver aanvalt. Ik heb dat ook naar Lefevere gestuurd", zegt Bakelants nog. Alaphilippe kopman Bij Soudal-Quick Step trekken ze in Milaan-Sanremo vol de kaart van Julian Alaphilippe. Ook Fabio Jakobsen werd thuis gelaten door de ploeg na zijn teleurstellende prestatie van vorig jaar.