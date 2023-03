Caleb Ewan ontgoocheld over Milaan-San Remo: "Een bruut tempo"

Caleb Ewan is in Milaan-San Remo niet in het stuk voorgekomen. Na de race was hij ontgoocheld over zijn wedstrijd.

In Milaan-San Remo kwam Caleb Ewan als 16e over de finish. Dat was op 32 seconden van winnaar Mathieu van der Poel. "Natuurlijk ben ik daar ontgoocheld over", vertelde de Lotto Dstny-renner via de ploegkanalen. Ewan denkt te weten waar het aan lag: "Misschien zat ik aan de voet van de Poggio iets te ver. Ook was het door het brute tempo ongelooflijk moeilijk om op te schuiven." Uiteindelijk kwam Ewan met een groepje met andere sprinters over de top van de Poggio heen. "We hoopten allemaal dat we terug konden keren om zo voor de zege te kunnen sprinten. Spijtig genoeg gebeurde dat niet", besloot Ewan.