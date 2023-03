Jan Bakelants is ervan overtuigd: "Hij kan de 5 monumenten winnen en die niet"

Jan Bakelants is ervan overtuigd dat Wout Van Aert de 5 monumenten kan winnen. Mathieu van der Poel zit al aan 2, maar Bakelants denkt niet dat hij ze uiteindelijk allemaal kan winnen.

Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije zijn de 5 monumenten binnen het wielrennen. Enkel Rik Van Looy, Eddy Merckx en Roger De Vlaeminck slaagden erin om ze allemaal te winnen.

Afgelopen zaterdag won Mathieu van der Poel La Primavera en zit na ook al winst in de Ronde van Vlaanderen al aan 2 stuks. In de podcast Wuyts en Vlaeminck van Het Laatste Nieuws liet Jan Bakelants er zijn licht op schijnen en hij was resoluut: "Van der Poel kan ze niet allevijf winnen."

"Van der Poel kan Lombardije niet winnen", ging Bakelants verder. "Remco Evenepoel en Tadej Pogacar zijn er ook nog en die mogen dan al niet aan de start staan."

Bakelants denkt dat Wout Van Aert wel alle monumenten kan winnen: "Hij verteert de langere beklimmingen duidelijk beter dan van der Poel, wat je Lombardije nodig hebt." Al zal Van Aert dan wel nog wat werk moeten hebben. Hij won enkel nog maar Milaan-San Remo van alle monumenten.