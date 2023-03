🎥 Ciccone draagt "grootste zege" op aan zwaar gevallen ploegmaat, maar verliest er onderweg nog een

Giulio Ciccone pakte in de tweede rit van de Ronde van CataloniĆ« de rit voor Primož Roglič en Remco Evenepoel. De Italiaan droeg zijn zege op aan zijn zwaar gevallen ploegmaat Dario Cataldo.

Giulio Ciccone kende eindelijk eens een winter zonder problemen en staat er al een heel seizoen, onder meer met een vijfde plaats in het eindklassement van Tirreno-Adriatico.

Na zijn zege in de tweede rit van de Ronde van Valencia pakte Ciccone nu de zege in de tweede rit van de Ronde van Catalonië. Spanje ligt de Italiaan duidelijk goed dit seizoen.

Zege voor zwaar gevallen ploegmaat

Ciccone droeg zijn zege op aan zijn zwaar gevallen ploegmaat. "Gisteren viel Cataldo en vanmorgen zei ik dat ik de etappe voor hem wilde winnen. Deze is voor hem en de hele ploeg. Ik ben erg blij", zei Ciccone in het flashinterview.

"Ik denk dat dit de grootste overwinning van mijn carrière is", zei de drievoudige ritwinnaar in de Giro. "In de laatste weken heb ik vaak verloren, vooral omdat Roglic alles won. Maar na een lange klim op hoogte verandert alles. Mijn gevoel was goed en ik deed mijn best", zei Ciccone nog.

Nog een ploegmaat minder

Maandag verloor Ciccone dus al Cataldo na een zware valpartij, dinsdag viel ook de Fransman Kenny Elissonde op 19 kilometer van de streep. Elissonde greep naar zijn pols en schouder en gaf uiteindelijk ook op.