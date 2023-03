Alpecin-Deceuninck rekent op Philipsen in Classic Brugge-De Panne en heeft goed nieuws over Rickaert

Jasper Philipsen deed in Italië heel wat vertrouwen op. Met twee ritzeges in de Tirreno-Adriatico en een 15de plaats in Milaan-Sanremo staat hij woensdag aan de start van de Classic Brugge-De Panne.

In een deelnemersveld dat bulkt van de topsprinters kan Jasper Philipsen natuurlijk niet ontbreken. De snelle man van Alpecin-Deceuninck is dan ook de uitgesproken kopman bij de Belgische ploeg. Ook Jonas Rickaert, die in de Bredene Koksijde Classic zijn comeback maakte, staat woensdag aan de start. "Jonas Rickaert reed zijn eerste koers van het seizoen uit en ondervond daarna geen reactie meer", zegt sportdirecteur Frederik Willems. "Hij zal dus starten in Brugge en hopelijk is hij nu vertrokken voor de rest van het seizoen na zijn operaties en de bijhorende lange revalidatie." Waaiers of sprint? Ook bij Alpecin-Deceuninck verwachten ze woensdag waaiers in de Moeren. "Het ziet er zo naar uit. Ofwel maak je de koers, ofwel zit je in het tegenoffensief als ploeg. Diverse teams hebben er echter baat bij dat het tot een groepssprint komt", stelt Willems. "Met Jasper Philipsen hebben wij alvast een rappe man mee, mocht het tot een spurt komen. Hij heeft dit seizoen al laten zien dat hij klaar is voor de Vlaamse voorjaarskoersen." BRON: Belga