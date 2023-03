Grote verrassing van Milaan - San Remo plots ook in Ronde van Vlaanderen? "Dan hakken we knoop door"

Filippo Ganna pakte in Milaan-San Remo de 2e plaats. Daarmee was hij dé verrassing van de eerste grote klassieker. En wat nu?

Het was de eerste keer dat Filippo Ganna als kopman in een grote klassieker aan de start stond. En meteen werd hij tweede.

Parijs-Roubaix is het volgende grote doel voor de Italiaan, maar ook in Harelbeke, Wevelgem en Waregem mogen we hem verwachten.

© photonews

"Parijs-Roubaix is het hoofddoel", aldus ploegleider Dario Cioni in Het Laatste Nieuws. "Normaliter vliegt hij na Dwars door Vlaanderen naar Zwitserland om Roubaix voor te bereiden."

Toch is er nog een kans dat ook de Ronde van Vlaanderen aan het programma zal worden toegevoegd binnen enkele dagen.

Knoop zondag doorhakken

"De vrees is dat hij na de eerdere koersen over zijn top zou kunnen raken, maar als hij vrijdag en zondag ziet dat hij meekan op de steile hellingen ..."

"Dan laten we de Ronde van Vlaanderen niet liggen", aldus nog Cioni. Bij INEOS laten ze weten dat de knoop zondag zal worden doorgehakt.