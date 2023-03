Lotto-Dstny rekent op Caleb Ewan in Classic Brugge-De Panne, maar ploegleiding waarschuwt ook

Lotto-Dstny zet in de Classic Brugge-De Panne in op Caleb Ewan. Maar de ploeg verwacht niet dat het een traditionele sprinterskoers wordt.

Caleb Ewan wacht nog altijd op een eerste zege in 2023 in het shirt van Lotto-Dstny. In de GP Monseré kwam hij heel dicht, in Milaan-Sanremo werd Ewan 16de.

Voor de Classic Brugge-De Panne, waar heel wat topsprinters aan de start staan, is Caleb Ewan de man bij Lotto-Dstny. Maar ploegleider Nicolas Maes waarschuwt toch voor de voorspelde weersomstandigheden.

Waaiers verwacht

"Er wordt regen en veel wind voorspeld, dus maken we ons op voor een lastige editie van Classic Brugge-De Panne. Ik verwacht een hevige strijd in de Moeren, maar ook op andere stukken op het lokaal circuit kan het scheuren", zegt Maes.

"Ook al zijn het twee compleet verschillende koersen, Caleb heeft in Milaan-Sanremo getoond dat hij over een goed vormpeil beschikt. Voor wat wellicht een waaierkoers wordt, hebben we een team van hardrijders geselecteerd waarmee we zeker ons mannetje kunnen staan", zegt Maes nog.

Ewan krijgt woensdag Cedric Beullens, Jasper De Buyst, Jarrad Drizners, Frederik Frison, Jacopo Guarnieri en Michael Schwarzmann met zich mee.