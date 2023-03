🎥 Roglič blijft lachen na nederlaag tegen Evenepoel en drinkt iets opvallend tijdens interview

Primož Roglič blijft gewoon lachen. Ook nadat Remco Evenepoel hem een eerste keer klopte in de Ronde van CataloniĆ«.

Primož Roglič volgde Remco Evenepoel als enige toen de wereldkampioen aanviel op iets minder dan 5 kilometer van de streep in de derde rit van de Ronde van Catalonië. Overnemen deed de Sloveen wel niet.

Waarschijnlijk was het van niet beter kunnen, want Roglič werd nog op 2 seconden gezet door Evenepoel aan de meet. "Gisteren was de beklimming iets te kort, vandaag een beetje te lang", lachte Roglič bij Cycling Pro Net.

Roglič blijft glimlachen

"Remco was gewoon super sterk vandaag en ik had de benen niet. Maar uiteindelijk ben ik gewoon heel tevreden met de tweede plaats", zei Roglič nog. Evenepoel en Roglič staan nu in dezelfde tijd in het klassement.

"Ik ben heel blij met waar ik nu sta en hoe alles loopt. Ik blijf glimlachen", zei Roglič, met een (alcoholvrij) biertje in de hand.

Interview met Roglič, laatste drie seconden met biertje in de hand