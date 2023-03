🎥 Supporter wil (zonder helm!) de held uithangen tijdens vrouwenkoers Brugge - De Panne en bekoopt dat zwaar

Er zijn al eens wielertoeristen die tijdens een koers willen uitpakken met hun eigen kunde. Maar dat kan ook verkeerd aflopen.

Ook in Brugge - De Panne op donderdag was het opnieuw 'raak'. Een wielertoerist wilde, met vermoedelijk zijn zoon in het zog, uitpakken met wat hij in zijn mars had.

Hij zette voor het oog van de camera nog eens extra aan ... en verloor pardoes zijn evenwicht. Knal, en de grond op.

Niet meer van deze tijd, zo zonder helm

Ook de commentatoren op Sporza hadden het gezien: "Wat een val van een amateur. Heb je dat gezien zeg", aldus Ruben Van Gucht.

"Meneer toch, dat is toch niet meer van deze tijd. En het is in beeld hé, daar liggen ze ...", was hij kritisch op de zaak.

"En dat zonder helm", pikte Ine Beyen meteen in. "En het kindje ook zonder helm. Dat is iets wat ik constant zeg: volgende keer toch maar beter een helm."

"Goed, hij staat recht, dat is goed. Maar toch is het niet van deze tijd. En niet verstandig om zonder helm te rijden."