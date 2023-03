Cedric Beullens blikt tevreden terug op Brugge-De Panne: "Een echte afvallingskoers"

Cedric Beullens is in Brugge De Panne 7e geëindigd. Achteraf was hij tevreden over zijn wedstrijd.

In de finale van Brugge-De Panne was Cedric Beullens een van de renners die mee was. Met Frederik Frison had hij nog een ploegmaat mee.

"Er waren ook nog sprinters mee en dan was het voor ons belangrijk om te zien hoe we het konden uitspelen", liet Beullens via Lotto Dstny weten. Uiteindelijk ging Frison mee met de beslissende ontsnapping en het leverde een 4e plaats voor Frison en een 7e plaats voor Beullens op.

"Het was een echte afvallingkoers, waarin alleen de besten overbleven", ging Beullens verder. "Over mijn wedstrijd ben ik tevreden. Het was dan ook meer dan een succesvolle test om mijn vorm voor de volgende wedstrijden te evalueren. We kunnen op een succesvolle Brugge-De Panne terugblikken."