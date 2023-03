Dan toch geen streep door het voorjaar? 'Tom Pidcock staat binnenkort weer aan de start'

Tom Pidcock staat mogelijk al weer voor een snelle terugkeer. De Brit moest door een hersenschudding nog afzeggen voor Milaan-Sanremo.

Na zijn overwinning in de Strade Bianche liep het heel wat minder voor Tom Pidcock. De Brit viel twee keer, bij de tweede val gaf hij op. Verder onderzoek bracht een lichte hersenschudding aan het licht.

Er werd gevreesd dat Pidcock door een richtlijn van British Cycling, dat bij een hersenschudding 21 dagen zonder competitie adviseert, het hele voorjaar zou missen. Milaan-Sanremo moest hij al laten schieten en ook de E3 Saxo Classic van vrijdag komt te vroeg.

In Gent-Wevelgem weer aan de start?

Maar in zondag Gent-Wevelgem staat Pidcock mogelijk weer aan de start, dat meldt Cyclingnews. Pidcock zou groen licht gekregen hebben om weer te koersen en zou na Gent-Wevelgem ook Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen rijden.

INEOS Grenadiers zag ook al Ben Turner terugkeren voor de E3, hij brak zijn elleboog in de Omloop. In de E3 Saxo Classic is Filippo Ganna, die in Milaan-Sanremo tweede werd, de kopman.