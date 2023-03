Generale repetitie voor de klimtrein van Remco Evenepoel in de Ronde van Catalonië

In de Ronde van Catalonië is Remco Evenepoel zijn klimtrein aan het testen. Die heeft de test goed doorstaan.

Remco Evenepoel wist het al op voorhand. De 3e rit in de Ronde van Catalonië was de zwaarste. Daar wou hij dan ook zijn klimtrein over de 3 bergen testen. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat de test met brio geslaagd was.

De ploeg toonde dat ze capabel is om een bergrit te dragen en om Evenepoel in ideale omstandigheden naar winst te begeleiden, zo vond Evenepoel. Ook al moesten ze er volgens Evenepoel vroeg aan beginnen.

Evenepoel zag Fausto Masnada en Pieter Serry op de voorlaatste klim superwerk verrichten. Daarna gaf Mattia Cattaneo nog een kilometer het volle pond om het peloton te doen ontploffen.

Voor het laatste stuk was er nog Louis Vervaeke. Hij reed zich volgens Evenepoel tot de slotklim naar La Molina leeg en vervolgens waren er nog Jan Hirt en Ilan Van Wilder die het volgens Evenepoel perfect deden. De kopman vertelde nog dat hij op het punt werd afgezet waar hij wilde en vervolgens reed hij naar de dagzege.