Georgi Pfeiffer pakt haar 1e grote zege: "Het was tegen de krampen aan"

Georgi Pfeiffer heeft in Brugge-De Panne haar 1e grote zege uit haar carrière geboekt. Ze kwam solo aan.

In Brugge-De Panne was het lange tijd een gesloten koers, maar in De Moeren scheurde het toch. 10 rensters reden weg en daar zat ook Georgi Pfeiffer bij. Bij de volgende passage in De Moeren werd er opnieuw stevig aan de boom geschud en Pfeiffer zat er nog steeds bij. Op 7 km van de streep speelde Team DSM zijn numerieke voordeel uit en Pfeiffer was weg en pakte de zege in Brugge-De Panne.

Voor Pfeiffer was het de 1e zege in de WorldTour en haar 1e grote zege in haar carrière. 2 jaar eerder was ze wel al eens Brits kampioen geworden. "Ik ben heel blij met deze zege", zei Pfeiffer met trots in het flashinterview.

"We wilden agressief koersen, want we wisten dat we niet moesten afwachten", ging Pfeiffer verder. Zo zaten in de kopgroep ook sprintsters Lorena Wiebes, Elisa Balsamo en Shari Bossuyt.

"Aanvallen was dus de opdracht. Ik heb zo hard gereden als ik kon en zat tegen de krampen aan", aldus Pfeiffer.