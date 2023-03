Ploegleider Aart Vierhouten waarschuwt Wout Van Aert en co: "Dit is de grootste fout die ze kunnen maken"

Het voorjaar is volop bezig en we gaan steeds meer richting de zwaarste kasseiklasiekers. Aart Vierhouten waarschuwde enkele van de gevestigde waarden.

Mathieu van der Poel, Wout Van Aert en co zijn al enkele jaren de grootste namen voor de kasseiklassiekers en de grootste kanshebbers om die koersen te winnen.

Al doet er sinds 2022 ook ene Tadej Pogacar mee. Bij zijn debuut maakte hij in de Ronde van Vlaanderen al meteen indruk. "Als hij zich toen aan het plan gehouden, had hij de Ronde van Vlaanderen toen al gewonnen", vertelde Aart Vierhouten aan Wielerflits. Vierhouten was in 2022 nog ploegleider bij Team UAE Emirates.

"Pogacar zei me toen die avond dat hij wou terugkeren om te winnen", ging Vierhouten verder. Vierhouten zag Pogacar daarom de E3 Saxo Classic toevoegen. "De E3 is een mini-Ronde van Vlaanderen en dan kan ik me goed voorstellen dat hij die koers erbij pakt. Die ervaring is zeer zinvol en waardevol voor de Ronde. Het maakt hem beter voorbereid."

Vierhouten ziet dat Pogacar in 2023 wel absoluut voor de zege zal gaan: "In 2022 had hij nog ontzag voor de traditie en de geschiedenis en wou hij simpelweg ervaren hou het was, maar in 2023 zal hij zijn stempel drukken. De anderen moeten hem echt als topfavoriet beschouwen. Anders gaan ze hem onderwaarderen en dat is de grootste fout die ze kunnen maken."