Soudal-QuickStep ziet renner terugkeren uit ziekte en start met debuterende kopman in E3 Saxo Classic

Soudal-Quick Step heeft zijn selectie voor de E3 Saxo Classic bekend gemaakt. Het team rekent op Alaphilippe en Asgreen als kopmannen.

In de Classic Brugge-De Panne liep het nog mis voor Soudal-Quick Step, ondanks de derde plaats voor Yves Lampaert. Vrijdag in de E3 Saxo Classic wil het team opnieuw meedoen voor de prijzen.

Dat wil het doen met Kasper Asgreen, die de wedstrijd in 2021 nog won nadat hij werd gegrepen na een lange solo en daarna toch nog weer wegreed van de medevluchters.

Alaphilippe maakt debuut

Naast Asgreen is ook Julian Alaphilippe kopman. De Fransman maakt zijn debuut in de E3 Saxo Classic. Daarnaast staan ook Tim Declercq, Dries Devenyns, Yves Lampaert, Florian Sénéchal en Jannik Steimle aan de start. Declercq lijkt dus hersteld van de maagproblemen waardoor hij in Brugge-De Panne nog moest passen.

Ploegleider Tom Steels verwacht een zware koers door de voorspelde regen en wind. "Er staat een sterk deelnemersveld aan de start en we verwachten moeilijke weersomstandigheden, maar het ontbreekt ons niet aan vertrouwen of motivatie", zegt Steels.