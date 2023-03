Voorbeschouwing E3 Saxo Classic: Nieuwe titanenstrijd tussen Van der Poel, Van Aert en Pogačar?

De E3 Saxo Classic is ieder jaar een stevige waardemeter voor de Ronde van Vlaanderen negen dagen later. We blikken vooruit op een van de belangrijkste Vlaamse koersen van het voorjaar.

De mini-Ronde van Vlaanderen wordt de E3 Saxo Classic wel eens genoemd. De winnaar van de E3 deed het meestal ook goed in de Ronde en het levert ook elk jaar het nodige spektakel op.

Vorig jaar domineerde Jumbo-Visma en op 40 kilometer van de meet ging Van Aert er samen met zijn ploegmaat Laporte vandoor. De twee reden tot de streep, Van Aert pakte na de Omloop Het Nieuwsblad zijn tweede klassieker van het jaar.

Parcours

Het parcours is met zeventien hellingen en vijf kasseistroken zeker een uitdaging. Op de Taaienberg (80 kilometer van de meet) wordt de koers meestal opengebroken, maar ook de finale daarna is nog pittig.

De Kapelberg (46 km van de meet), Paterberg (42 km van de meet) en Oude Kwaremont (39 km van de meet). Daarna volgen nog de Karnemelkbeekstraat en Tiegemberg (20 km van de meet).

Favorieten

Mathieu van der Poel pakte in Milaan-Sanremo stevig uit en is zo een van de topfavorieten voor de E3 Saxo Classic. In zijn enige deelname werd Van der Poel in 2021 derde. Met Kragh Andersen en Hermans heeft Van der Poel ook twee sterke ploegmaten.

© photonews

Titelverdediger Wout van Aert is natuurlijk ook topfavoriet en krijgt het team mee dat de Omloop al domineerde met Laporte, Van Hooydonck, Van Baarle en Benoot. Enkel Tratnik is er niet bij.

Tadej Pogacar maakt dan weer zijn debuut in de E3 maar kan rekenen op Tim Wellens, die ook debuteert in de E3. In Milaan-Sanremo bleken de twee al een goed duo te zijn.

Soudal-Quick Step brengt Alaphilippe, Asgreen, Lampaert en Sénéchal ook een sterk blok aan de start. Trek-Segafredo heeft dan weer Stuyven en Pedersen, tiende en zesde in Milaan-Sanremo.

© photonews

Groupama-FDJ heeft met Küng, vorig jaar derde, en Geniets ook twee sterke kopmannen. Biniam Girmay zoekt dan weer nog naar zijn topvorm, maar werd vorig jaar ook vijfde bij zijn debuut.

INEOS Grenadiers heeft met Ganna, Kwiatkowski, Narvaez en Turner, die na een elleboogbreuk in de Omloop terugkeert, ook een erg sterk blok. Het wordt vooral uitkijken wat Ganna kan na zijn sterke prestatie in Milaan-Sanremo

Favorieten

**** Wout van Aert

*** Mathieu van der Poel & Tadej Pogacar

** Alaphilippe, Pedersen, Van Baarle

* Ganna, Girmay, Küng, Kragh Andersen