Zo zwaar was Brugge-De Panne dus: verbluffende statistiek zegt alles over door Philipsen gewonnen heroïsche editie

Zuchten, blazen. Het was niet enkel bij winnaar Philipsen dat bleek wat voor een heroïsche editie van Brugge-De Panne het was voorbije woensdag.

Het was vooraf al voorspelbaar dat het zo'n spektakelrijke editie ging worden. Hiervoor moest enkel eens buiten gekomen worden. Dan kon al vastgesteld worden: met deze regen en wind zou het wel eens een zware overlevingstocht kunnen worden.

Zo geschiedde ook. De gelaatsuitdrukkingen van de renners waren onderweg al veelbetekenend. Hoe mannen die op het punt stonden om gelost te worden toch alles gaven om die laatste tien meter nog te dichten en vervolgens opnieuw aan de rekker hingen. Wat een inspanningen.

LANGE LIJST MET DNF'S

Daarnaast is er nog een statistiek die weergeeft hoe zwaar het is. Op de info rond de volledige uitslag staat ook het aantal deelnemers: 151. Bij het bekijken van die uitslag valt op hoe na de 74ste renner die de aankomst bereikte, Daniel McLay, al de lijst met DNF's begint. Renners die op de startlijst stonden, maar moesten opgeven.

Ongeveer de helft - eigenlijk net niet de helft - van het aantal renners op de startlijst, hebben dus de aankomst bereikt. Niets dat beter aangeeft wat een lastige editie is geweest. Al is het gemiddelde ook niet min: winnaar Jasper Philipsen reed 45,398 kilometer per uur. Dat kan tellen, gezien de zware omstandigheden.