Lotto Dstny met 2 speerpunten naar Gent-Wevelgem: "Geen typische sprinterskoers meer"

Caleb Ewan en Arnaud De Lie zijn de kopmannen bij Lotto Dstny voor Gent-Wevelgem. Zo trekt de ploeg met 2 sprinters naar de volgende voorjaarsklassieker.

Eind maart volgen de voorjaarskoersen elkaar in sneltempo op en Lotto Dstny maakte al zijn selectie voor Gent-Wevelgem bekend. Ze zullen er met 2 kopmannen starten: Caleb Ewan en Arnaud De Lie.

"Deze keer zal ik er effectie met ambities starten", vertelde Ewan via de teamkanalen. "De wedstrijd kent heel wat historiek en winnen in Vlaanderen is altijd speciaal. In het verleden wonnen hier al heel wat sprinters, maar tegenwoordig is het geen typische sprinterskoers meer. Ook zal zondag veel afhangen van het weer."

Net voor Milaan-San Remo werd Arnaud De Lie ziek, maar hij bevestigde dat hij weer de oude is: "Ik kijk ernaar uit om opnieuw te koersen. Het wordt wellicht een zware wedstrijd, maar daar hou ik van. Ik hoop dat we met de ploeg een goede prestatie kunnen neerzetten."

Lotto Dstny staat met 2 sprinters aan de start, maar Ewan ziet het probleem niet: "We zijn niet elkaars rivalen en dat er 2 kopmannen zijn, geeft zelfs extra rust in mijn hoofd. Ook zijn we 2 totaal verschillende sprinters en de enige ambitie van de ploeg is om Gent-Wevelgem te winnen. Wie dat doet, is niet belangrijk.