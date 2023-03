Mads Pedersen verrast voor de start van de E3: "Het regent niet hard genoeg"

Door het weer wordt het wellicht een zware editie van de E3 Saxo Classic. Al mag het voor Mads Pedersen nog een tikkeltje erger zijn.

Mads Pedersen is in Harelbeke een van de favorieten om te zegevieren. In de E3 Saxo Classic krijgt hij weersomstandigheden die hem als gegoten zijn. Er is regen en wind, zoals hij in 2019 in Harrogate wereldkampioen werd. "Het regent niet hard genoeg", verraste hij bij de start.

"Het zal wel de hele dag zwaar zijn. Er is wind en er valt regelmatig een stevige bui. We zullen de hele wedstrijd geconcentreerd moeten zijn", vulde Pedersen aan.

Bij Trek-Segafredo heeft Pedersen ook nog Jasper Stuyven naast zich. "Het is goed dat we met 2 kopmannen zijn. Elk hebben we onze eigen rol en het is beter om 2 speerpunten te kunnen uitspelen. We hebben een plan, maar dat gaan we nog niet prijsgeven", besloot Pedersen.