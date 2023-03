Na mislukte Brugge-De Panne en discussie met Lampaert reageert Jakobsen voor het eerst

De Classic Brugge-De Panne was een wedstrijd met gemengde gevoelens bij Soudal-Quick Step. Yves Lampaert stond dan wel op het podium, maar sprinter Fabio Jakobsen was niet tevreden.

Soudal-Quick Step zat met vier renners in de kopgroep in de Classic Brugge-De Panne, maar toen Jasper Philipsen aanviel ging enkel Yves Lampaert mee. En die was in de sprint kansloos tegen Philipsen en Kooij.

Jakobsen weigerde na de streep te spreken met de pers, maar doet da nu enkele dagen later wel. "Het gaat goed met mij, maar de uitslag van Brugge - De Panne was wat minder", zegt hij in de podcast Live Slow Ride Fast.

"Als je met vier man mee zit in de beslissende waaier en je wordt derde en vijfde, dan kan je moeilijk tevreden zijn. We hadden het tactisch anders moeten aanpakken, maar je hebt de koers niet altijd volledig in handen", zegt Jakobsen.

Slechte communicatie

"Yves forceerde niets toen hij Philipsen en Kooij volgde, maar had in de finale misschien wel eerder kunnen demarreren. Hij had het spel kunnen spelen met Frison, maar het was nog beter geweest als de ploegwagen hem vertelde dat hij op mij moest wachten."



"De verbinding was ook slecht, waardoor er weinig communicatie met die auto was. Ik heb dan maar een aantal keren geroepen dat ik in orde was. Lampaert bleef in het wiel zitten en zei na afloop dat er constant naar hem gekeken werd. Dan houdt het op..."