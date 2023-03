Niet kijken naar anderen: Wout van Aert gaat uit van eigen kracht en uit een bepaalde hoop voor Ronde van Vlaanderen

Een week voor de Ronde van Vlaanderen heeft Wout van Aert de kans om zijn visitekaartje nog eens af te geven. Hij kijkt hiervoor vooral naar zichzelf.

"Het is sowieso een superzware koers", zegt Van Aert aan de start in Harelbeke over de E3. "Er zijn zeker renners die beter tegen de regen en de wind kunnen dan anderen. Dat gaat de wedstrijd zeker mee bepalen en maakt het nog lastiger."

"In deze koers is het best om je eigen plan te maken", benadrukt Van Aert ook nog. "We hebben ons plan niet afgestemd op anderen. Het is de start van een belangrijke periode. Vorig jaar heb ik hier een supermooie koers gereden. Laat ons hopen dat ik er niet zoals vorig jaar uit lig in de Ronde van Vlaanderen."

VOOR TWEEDE ZEGE OP RIJ GAAN

Toen WVA de Ronde missen door een coronabesmetting. Een jaar later is de vrees voor het virus toch meer naar de achtergrond geduwd. Eerst maar focussen op de E3 dus. "Dit is wel een heel mooie koers op zich om te winnen. Dat heb ik vorig jaar kunnen doen en dat gaan we opnieuw proberen."

"Als je naar het deelnemersveld kijkt, weet je dat hier veel sterke namen aan de start staan", is Van Aert wel op zijn hoede. Jumbo-Visma zal hem ongetwijfeld weer goed bijstaan. "Het geeft wel vertrouwen om met zo'n selectie aan te treden. De ploeg is goed van start gegaan in het Vlaamse openingsweekend en dat willen we doorzetten."