Tim Wellens benadrukt welke grote verandering zijn ploeg doorvoert in de E3, met ook gevolg voor Tadej Pogačar

Net als in Milaan-Sanremo verschijnt Tim Wellens ook in de E3 aan de zijde van Tadej Pogačar. Met toch wel een andere insteek deze keer.

Het was toch met een bang hartje hopen op niet te slechte weersomstandigheden bij het vertrek in Harelbeke. "Ik heb liefst de zon en een blauwe lucht, maar dat het niet te warm is. De regen hoeft er voor mij niet bij", laat Wellens weten.

Opvallend: zowel hij als Pogačar zijn debutanten in de E3. "We hebben verkend, we weten waar de koers gaat losbreken. In Milaan-Sanremo was het alles op Tadej Pogačar. Nu gaan we meer met drie renners spelen: Matteo Trentin, Tadej en ik. De beste renner van ons drie zal dan wel zijn kans kunnen gaan."

VOORBEREIDING OP RONDE

Hoe bekijken ze binnen UAE die E3 Saxo Classic eigenlijk? "Ik denk dat Tadej het meer ziet als voorbereiding richting Ronde van Vlaanderen. Uiteraard gaat hij wel proberen winnen en is de E3 ook wel een volwaardige klassieker."