Van der Poel kaart 'motor-incident' aan en waarom hij niet meer aanviel in finale: "Wout moeilijk te kloppen in de sprint"

Mathieu van der Poel heeft deze keer eeuwige rivaal Wout van Aert niet kunnen kloppen in de sprint. Dat speelde de Nederlander eerder wel al enkele keren klaar, maar dat betekent natuurlijk niet dat het makkelijk is.

Van der Poel deed de E3 zelf ontploffen. "Van echt ver beginnen koersen, is nog altijd het leukste. Het parcours leent er zich wel echt toe hier. Je rijdt echt van de ene helling naar de andere. Ik heb een paar keer de koers in een beslissende plooi gelegd, ik kan dus alleen maar tevreden zijn. Het enige jammere was de wind nog af en toe."

Bijzonder ook om drie van de beste renners ter wereld de koers te zien kleuren. "Ik vind het meest speciale dat ook Tadej Pogačar erbij was, omdat die ook de Tour wint en dan nog eens in de klassiekers meedoet. Dat hebben we nog niet dikwijls gezien."

LATE AANVAL HAD GEEN NUT

Had dat effect op de mindset in de finale? "Je probeert gewoon te focussen. Ik voelde ook wel dat de benen niet zo fris meer waren. Het is jammer dat het echt moeilijk was om nog iets te proberen, want het was nog best ver naar de finish en het was ook windop. Dat had dus ook niet zo veel nut."

"Je weet dat Wout altijd moeilijk te kloppen zal zijn in de sprint", besluit Van der Poel, ook al heeft de geschiedenis geleerd dat het voor hem wel mogelijk is. Bovendien hing Van Aert aan de rekker op de Kwaremont. "Ik had het niet meteen door", bekende Van der Poel.

TERUGKOMEN

"Op het laatste stuk waar we konden versnellen, moesten we ook in de remmen omdat een motor op de grond lag. Ik weet niet of dat een verschil gemaakt zou hebben, achteraf gezien maakt het niet uit. Ik had graag gewonnen, ik zal nog eens moeten terugkomen."

Heeft het Van der Poel nu iets geleerd met het oog op de Ronde van Vlaanderen, op deze wegen al eens op pad gaan met Van Aert en Pogačar? "Ik verwacht dat die twee 'bekenden' ook volgende week op de afspraak zullen zijn. Ik hoop in ieder geval dan opnieuw in dezelfde situatie te komen."