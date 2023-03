Patrick Lefevere geeft zijn eigen ploeg na de E3 Saxo Classic een veeg uit de pan

Patrick Lefevere is totaal niet tevreden over de prestatie van zijn team in de E3 Saxo Classic. Yves Lampaert was de beste van het team op plaats 16.

Na Wout Van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar was er in de E3 Saxo Classic een achtervolgende groep, maar daar was ook niemand van Soudal Quick-Step bij. Onbegrijpelijk voor teambaas Patrick Lefevere. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat dat niet Soudal Quick-Step is. Volgens hem had in die achtervolgende groep altijd iemand van het team moeten gezeten hebben.

Ook over de manier van koersen was Lefevere niet te spreken. Hij vond het niet kunnen dat ze al op 90 km van de streep vol koersten. Volgens hem doe je dat enkel omdat je weet wat er later gaat gebeuren: de grote tenoren gaan aan en je haakt niet aan.

Lefevere ziet het voor de Ronde van Vlaanderen pessimistisch in. Zo weet hij dat er nog veel kan gebeuren, maar om tegen Van Aert, van der Poel of Pogacar iets te kunnen beginnen, zal het team 5 kaarsjes mogen branden.