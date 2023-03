'The best of the rest' in de E3 Saxo Classic: "Het was vol gas en ik was gewoon aan het lijden"

Matteo Jorgenson is 4e geëindigd in de E3 Saxo Classic. Daarmee was hij 'the best of the rest'

Achter het trio Wout Van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar streed een achtervolgende ploeg voor de 4e plaats. Uiteindelijk ontsnapte Matteo Jorgenson in de slotkilometers en werd hij in de E3 Saxo Classic 4e. "Ik had goede benen en wist dat dit een van de moeilijkste klassiekers was", vertelde Jorgenson aan Cyclingnews. "De 4e plaats is een mooi resultaat voor mij. En ook begin ik deze koersen steeds leuker te vinden. Het draait om positioneren en ik denk dat die dingen me goed liggen." Jorgenson besefte wel dat er niet veel meer in zat dan die 4e plaats. "Toen Van Aert, van der Poel en Pogacar aangingen, was het vol gas. Ze reden weg en ik was gewoon aan het lijden. Ze zijn echt indrukwekkend. Hopelijk kan ik ooit dat niveau bereiken." Nochtans deed de renner van Movistar een poging om de 3 tenoren voor te blijven. "Ik wilde anticiperen, maar het was wellicht een slecht moment. Ze rekenden me weer in en toen ging een andere groep aan. Daar ging ik niet mee. Daarna gingen Van Aert, van der Poel en Pogacar aan en toen kon ik niet volgen", besloot Jorgenson.