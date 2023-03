Michel Wuyts ziet één topfavoriet: "70% kans dat hij de Ronde van Vlaanderen wint"

Zondag is het eindelijk zover. Dan staat de Ronde van Vlaanderen op het programma. Er lijken drie grote topfavorieten, maar voor Michel Wuyts is er maar één grote favoriet.

Wout van Aert domineerde het voorbije weekend met winst in de E3 Saxo Classic en een tweede plaats in Gent-Wevelgem nadat hij de zege wegschonk aan Christophe Laporte.

Van Aert was vooral op de Oude Kwaremont de mindere van Tadej Pogačar en Mathieu van der Poel. Michel Wuyts ziet vooral in de Nederlander de grote favoriet voor de Ronde van Vlaanderen.

70% kans dat Van der Poel wint

"Je kan in de Ronde niet doen wat je in de E3 doet. In de E3 heb je die 204 kilometer en daar zie je als topper een hoek aan. Zie maar Boonen. Die vertrok op de Taaienberg en boeken toe. Datzelfde heb ik bij Van der Poel", zegt Wuyts in de podcast Wuyts & Vlaeminck.

"Maar anderzijds, zijn uitslagen in de Ronde liegen niet. Vierde, eerste, tweede, eerste. Van der Poel zal op het podium staan. En Van der Poel heeft 70% procent kans om in het midden van dat podium te staan. Voor mij is hij topfavoriet", is Wuyts duidelijk.