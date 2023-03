Remco Evenepoel ziet maar één manier om Primož Roglič op achterstand te zetten in de Giro

Geen eindzege voor Remco Evenepoel in de Ronde van Catalonië. Primož Roglič pakte met enkele seconden het eindklassement, maar toch kijkt Evenepoel al uit naar de confrontatie in de komende Giro.

De komende twee dagen blijft Evenepoel nog in Barcelona met zijn vrouw Oumi, daarna vertrekt hij weer voor drie weken op hoogtestage. Dan volgt Luik-Bastenaken-Luik en de begin mei de Giro.

In de Ronde van Catalonië kon Evenepoel Roglič slechts één keer lossen en verloor hij het eindklassement met 6 seconden. Maar toch deed Evenepoel genoeg vertrouwen op in Catalonië.

"Bergop zijn we voorlopig elkaars evenknie. Het zal moeilijk worden om Roglič op de klimmen te lossen" zegt Evenepoel bij Sporza. Maar de wereldkampioen ziet nog een andere manier om de Sloveen tijd aan te smeren in de Giro.

Tijd pakken in de tijdritten

"Het zal er dus op aankomen om Roglič in de eerste week op achterstand te zetten in de tijdritten." De Giro begint met een tijdrit van 18,4 kilometer, op dag 9 is er nog een tijdrit van 33,4 kilometer. Maar Roglič is ook Olympisch kampioen tijdrijden. Makkelijk zal dat dus niet worden om de Sloveen op veel achterstand te zetten.