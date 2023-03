Tom Boonen kritisch voor Wout van Aert na Gent-Wevelgem, ook met het oog op de Ronde van Vlaanderen

Tom Boonen stelt zich vragen bij het weggeven van de zege van Wout van Aert in Gent-Wevelgem aan Christophe Laporte. Boonen vreest dan ook dat Van Aert er spijt van zal krijgen.

Tom Boonen won zelf drie keer Gent-Wevelgem, in 2004, 2011 en 2012. Van Aert had zondag na zijn zege in 2021 ook op twee kunnen staan, maar hij schonk de zege aan zijn ploegmaat Laporte.

Boonen stelt zich daar toch vragen bij. "Dit zag er weer goed uit voor de marketing van de ploeg, maar ik weet niet of ik het gedaan had. Jumbo scoort, maar Gent-Wevelgem is Gent-Wevelgem. Die koers staat mooi op je erelijst. Het is meer dan een ritje in Parijs-Nice", zegt Boonen bij Sporza.

Wat als Van Aert valt in de Ronde?

Laporte mocht vorig jaar ook de eerste rit in Parijs-Nice winnen toen hij samen met Van Aert en Roglič alleen naar de meet reed. Maar toch denkt Boonen dat Van Aert spijt zal krijgen.

"Renners komen en gaan. Christophe Laporte zal waarschijnlijk de sleutelfiguur worden voor Wout in Vlaanderen en Roubaix, maar een garantie is dat niet. Stel dat je zondag na 5 km zwaar valt, dan heb je daar veel spijt van", zegt hij nog.