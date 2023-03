Daar is al volgende Vlaamse klassieker: comeback Pidcock en ook zonder Van Aert 2 kandidaat-winnaars in zijn team

De trein der Vlaamse klassiekers staat niet stil. Pidcock en de mannen van Jumbo-Visma zullen de blikvangers zijn in Dwars door Vlaanderen.

Die wedstrijd staat woensdag op het programma en moet het stellen zonder de 'Grote Drie'. Van Aert, Van der Poel en Pogačar leven al volop toe naar de Ronde van Vlaanderen. De voorlopige deelnemerslijst maakt wel duidelijk dat er desondanks heel wat schoon volk aan de start zal staan.

Zo is het voorzien dat Tom Pidcock zijn rentrée gaat maken nadat meerdere valpartijen hem tot opgave noopten in Tirreno-Adriatico. In elke klassieker is het steevast kijken naar de formatie van Jumbo-Visma, ook als Van Aert niet meedoet. Tiesj Benoot en Dylan van Baarle zijn de kandidaat-winnaars voor de geel-zware brigade.

CONCURRENTIE

Al is Van Baarle ook nog herstellende van een valpartij. De concurrentie kan komen van Jasper Philipsen, die al Brugge-De Panne won, of van het Trek-duo Stuyven-Pedersen, Arnaud De Lie of Tim Wellens. Bij Soudal Quick-Step rust alle hoop op Julian Alaphilippe, indien die volledig genezen is. Bekijk hier de voorlopige deelnemerslijst.