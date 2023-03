Een ploeg in overgang: opvallende statistieken bewijzen de transitiefase van Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step is meer richting het klassementswerk aan het gaan. 2 opvallende statistieken onderbouwen dat.

In de Ronde van Catalonië won Remco Evenepoel 2 ritten en eindigde hij 2e in het eindklassement. Dat was de 1e keer in de geschiedenis van Soudal Quick-Step dat een renner in de Ronde van Catalonië daarin slaagde.

Tegelijkertijd gingen de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem door. Geen enkele renner eindigde in de top 10. In de E3 Saxo Classic eindigde Yves Lampaert 16e en was hij de 1e van het team, terwijl Tim Merlier in Wevelgem als 14e over de finish reed.

📊 The transition of Soudal-Quick.Step in 2 stats:



👉 For the 1st time in team history (since 2003) 2⃣ stage victories ánd a podium place in GC of #voltacatalunya, with @EvenepoelRemco



👉 For the 1st in team history 0⃣ riders in top 10 of #E3saxoclassic ánd #GentWevelgem https://t.co/baDlzg2cU1 March 27, 2023

Geen enkele top 10-plaats in de E3 en Gent-Wevelgem viel voor het eerst in de geschiedenis van het team voor. Terwijl het team de voorbije decennia die koersen altijd zo domineerden.

Die 2 statistieken bewijzen dat Soudal Quick-Step meer en meer richting het groterondewerk aan het kijken is. Het team bindt zich momenteel vooral aan Evenepoel en zijn ambities in de grote rondes.