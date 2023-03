Jumbo-Visma met een opvallende lastminutewijziging voor Dwars door Vlaanderen

Jumbo-Visma heeft voor Dwars door Vlaanderen een opvallende wijziging in zijn selectie doorgevoerd. Dylan van Baarle rijdt woensdag niet.

In de E3 Saxo Classic viel Dylan van Baarle en moest hij opgeven. Nadien verklaarde hij dat hij geen ernstige blessures had opgelopen en dat hij geen wijzigingen in zijn programma zou moeten doorvoeren. In principe zou de Nederlander dus aan de start van Dwars door Vlaanderen staan.

Een dag voor Dwars door Vlaanderen lijkt de situatie anders te liggen. Jumbo-Visma maakte zijn selectie bekend en daarin zit geen van Baarle. En zonder verdere uitleg bij. Zou hij toch meer last van blessures hebben?

Van Baarle werd in de selectie dus vervangen en hoe. Christophe Laporte die vorige zondag nog Gent-Wevelgem won, vervoegde de selectie. Met Tiesj Benoot en Tosh Van der Sande zitten 2 Belgen in de selectie van Jumbo-Visma.