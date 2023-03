UPDATE: INEOS Grenadiers bevestigt de terugkeer van Tom Pidcock en geeft hem een sterk team naast zich

Tom Pidcock maakt in Dwars door Vlaanderen zijn rentree. Weken mocht hij niet koersen, maar intussen is hij in de selectie van INEOS Grenadiers opgenomen.

In de Tirreno-Adriatico kwam Tom Pidcock ongelukkig ten val en daarbij liep hij een hersenschudding op. Sindsdien mocht hij volgens een Brits protocol voor de veiligheid niet meer in actie komen.

Na zijn zege in de Strade Bianche werd er even gevreesd voor de rest van zijn voorjaar, maar al snel kwam INEOS Grenadiers met het nieuws dat Pidcock in principe in Dwars door Vlaanderen zou kunnen starten. Dat bevestigden ze ondertussen ook.

Pidcock krijgt een sterke ploeg naast zich. Ook Filippo Ganna die dit voorjaar sterk voor de dag komt, Ben Turner en Magnus Sheffield zullen aan de start staan.