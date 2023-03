🎥 Van selfie voor ex-Belgisch kampioen voor start tot zoveelste statement van jewelste van Jumbo-Visma: dit was DDV

De vreugde kon weer gedeeld worden bij Jumbo-Visma, dat weer een statement van jewelste gaf. Voor de tweede klassieker op rij afgerond door Christophe Laporte. We blikken met enkele beelden terug op Dwars door Vlaanderen, kortweg DDV genoemd.

Voor de start was het verzamelen in Roeselare. Alpecin-Deceuninck mocht als ploeg van de titelverdediger als laatste op het podium voor de ploegenvoorstelling verschijnen. Mathieu van der Poel zorgde vorig jaar voor die zege, maar die was er nu niet bij.

Dat veranderde toch één en ander binnen de ploeg. En ook de aanwezigheid van Wout van Aert was een niet te onderschatten factor. Zo verklaarde voormalig Belgisch kampioen Dries De Bondt alvast op het podium. Hij had ook aandacht voor de fans: vlak voor de start ging hij nog op de foto voor een selfie van een toeschouwer.

Nadien ham De Bondt samen met de andere deelnemers een plek in op de startlijn en kon de koers losbarsten. Het was geen toeval dat Jumbo-Visma, de ploeg die het voorjaar domineert, in Waregem kon juichen. Laporte soleerde naar winst. Zoals dat gaat bij winnaars van deze koersen, handtekende hij dan enkele shirts.