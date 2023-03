De beste Belgen: De Lie en Philipsen hebben zéér verschillend gevoel na sprint, Benoot doet ferme belofte voor Ronde

Ondanks enkele goede prestaties geen Belgen op het podium. Ook niet Philipsen, De Lie of Benoot. Zij deden elk hun verhaal na Dwars door Vlaanderen.

"Tuurlijk is dit een gemiste kans", was Jasper Philipsen duidelijk nadat hij met zijn vierde plek net naast het podium viel. "We sprinten dan nog voor die vierde plaats. Jammer, natuurlijk. Zelf was ik beter dan voorbije zondag, dat is een goed teken. Ik ben misschien wel wat over de limiet gegaan toen we met vier weggingen."

Er leek op een gegeven moment zeker meer in te zitten voor Alpecin-Deceuninck. "Op zich hadden we een goede situatie. Quinten Hermans zat vooraan, wij moesten niet rijden. Dat was redelijk comfortabel, maar ik weet niet hoe ze nog zijn weggereden."

© photonews

"We deden het supergoed met de ploeg. Supermooi om te zien. Maar niet goed genoeg om die sterke mannen als Laporte en Benoot te kloppen", stelde Arnaud De Lie vast. "Op Berg ten Houte was ik bijna mee met de besten, het scheelde 50 meter. Ik ben nog maar 21 jaar, ik vond het dus toch een sterke prestatie van mij."

Op papier behoorde De Lie tot de rapperen bij de achtervolgers. Toch belandde het toptalent van Lotto-Dstny net buiten de top vijf. "Een zesde plaats is niet slecht, hé. Vierde of zesde, dat maakt geen verschil. Laat mij maar eens de beste zijn als we sprinten voor winst. De kopgroep was te ver om nog mee te doen voor de zege."

© photonews

Onderweg op de hellingen was het Tiesj Benoot die indrukwekkend oogde. "Ik was van start gegaan met een bang hartje", verraste de winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne. "Ik ben wat ziek geweest: een verkoudheid. In de heuvelzone voelde ik mij toch goed. Ik ken die hellingen als mijn broekzak."

Toch was Benoot van die ziekte nog niet helemaal hersteld. "Ik miste nog wel iets en dat heb ik ook aan Christophe Laporte aangegeven. Ik heb een paar keer gereageerd om hem in een zetel te zetten. Nu is het kwestie om helemaal gezond te worden en dan kan ik zondag zeker mijn rol spelen", belooft Benoot.