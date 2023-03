Ex-ploegmaat heeft veel respect voor Wout van Aert: "Daar heb ik bewondering voor"

Wout van Aert krijgt ook binnen het peloton veel respect. Ook van zijn ex-ploegmaat Pascal Eenkhoorn.

Pascal Eenkhoorn, de Nederlandse kampioen, rijdt sinds dit jaar voor Lotto-Dstny. Veel Vlaamse klassiekers rijdt hij wel niet. In de E3 Saxo Classic werd hij wel 24ste, woensdag rijdt hij ook Dwars door Vlaanderen.

Niet aan de start in Dwars door Vlaanderen is Wout van Aert. Eenkhoorn was tot vorig jaar ploegmaat van Van Aert bij Jumbo-Visma. "Wout is gewoon een superster natuurlijk, maar dat is voor hem soms ook irritant" zegt Eenkhoorn bij In de Leiderstrui.

Veel bewondering voor Van Aert

"Hij kan nergens heen gaan zonder dat hij herkend wordt. Ik kan gewoon door een supermarkt lopen, dan is er niets aan de hand. Dat gaat bij hem niet", zegt Eenkhoorn nog.

"Daar heb ik bewondering voor, hoe hij dat weet te managen. Hij trekt zich daar weinig van aan, ik zou er knettergek van worden. Mensen kunnen soms heel opdringerig doen en willen van alles van hem, maar je kunt niet duizend mensen per dag pleasen", stelt de Nederlandse kampioen nog.