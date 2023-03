Patrick Lefevere zeer streng voor ploegtactiek concurrent: "Hoe halen ze het in hun hoofd?"

Dwars door Vlaanderen werd een prooi voor Christophe Laporte. Al was er onderweg wel een en ander te vertellen over de ploegtactiek her en der.

Heel wat teams probeerden het onderweg wel, maar daarbij vielen soms toch ook gekke dingen te bespeuren. Zo reden zowel Tim Wellens als Matteo Trentin op een bepaald moment alleen tussen de groepjes door op zoek naar aansluiting. Zeker Wellens kwam op een bepaald moment heel dichtbij, maar uiteindelijk zou hij de aansluiting voorin niet vinden. Achtervolging Steven de Jongh - ploegleider van Trek-Segafredo - begreep er maar weinig van: "De samenwerking werd op die manier minder", klonk het in Het Laatste Nieuws. Patrick Lefevere was zelfs nog strenger: "Ik begrijp niet hoe ze het in hun hoofd haalden. Als Trentin en Wellens dat niet doen, rijden ze er nog naar toe."