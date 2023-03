Florian Vermeersch legt uit waarom andere klepper meer imponeerde maar hij toch Van der Poel tipt in de Ronde

Florian Vermeersch heeft zijn pronostiek gegeven voor de Ronde van Vlaanderen. Mathieu van der Poel staat er volgens hem uitstekend voor.

Florian Vermeersch heeft met zijn campagne in de klassiekers vanuit het peloton kunnen bekijken hoe de 'Grote Drie' het al gedaan hebben. Tijdens zijn persbabbel stelden we de renner van Lotto-Dstny de vraag gesteld wie van die drie al het meeste indruk op hem heeft gemaakt.

"Moeilijk te zeggen. Ik zou dan toch zeggen Pogačar, omdat hij mij in de E3 de sterkste leek." En er is nog een reden. "Hij heeft ook nog niet veel koerservaring in de Vlaamse klassiekers. Als ik dan naar mezelf kijk: ik ken hier alle wegen en straten. Parcourskennis is hier supercruciaal, voor de plaatsing, voor de positionering."

Niet iedereen heeft blijkbaar evenveel kennis nodig. "Pogačar komt drie-vier keer per jaar naar hier en rijdt toch steeds de finale. Dat vind ik heel straf." En toch: als Vermeersch één naam moet kiezen die volgens hem de Ronde van Vlaanderen wint, dan kiest hij voor een andere naam.

"Mathieu van der Poel. Omdat hij in een superconditie verkeert. Hij oogt heel sterk op de klimmetjes. En de Ronde van Vlaanderen ligt hem het best van iedereen", oordeelt Vermeersch.