Klaar voor zondag: dit zijn de ploegmaats van Mathieu van der Poel voor de Ronde van Vlaanderen, 2 Belgen aan de start

In de Ronde van Vlaanderen is Mathieu van der Poel een van de favorieten om zichzelf op te volgen. Vorig seizoen won hij voor Dylan van Baarle en Valentin Madouas.

Voor 2023 kent van der Poel ondertussen ook zijn ploegmaats. Onder meer Gianni Vermeersch en Xandro Meurisse staan aan de start. Daarnaast heeft van der Poel met Sören Kragh Andersen ook nog een sterke luitenant mee.

😍 The next monument! One of the most thrilling races, extra special for a Belgian team! And we go back with a lot of good memories from the past 4 years!



➡️ Fans, here is our team for @RondeVlaanderen 🦁



What’s your last message for these 7? Let us know in the comments! 💭 pic.twitter.com/WGCw0Punqi