Lotto Dstny moet voor de Ronde van Vlaanderen in laatste instantie nog zijn selectie aanpassen

Lotto Dstny heeft nog zijn selectie voor de Ronde van Vlaanderen moeten aanpassen. Cedric Beullens gaf verstek.

Voor de Ronde van Vlaanderen rekent Lotto Dstny op Caleb Ewan, Cedric Beullens, Jasper De Buyst, Arjen Livyns, Frederik Frison, Brent Van Moer en Florian Vermeersch. Ewan voert de selectie aan.

Maar Beullens moest in laatste instantie nog afhaken. Hij is ziek en kan daardoor niet in Brugge van start gaan. Sébastien Grignard vervangt hem.

Ewan krijgt binnen het team rugnummer 1, maar met Frison, Van Moer en Vermeersch heeft Lotto Dstny nog andere ijzers in het vuur. Zo werd Frison in Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem 4e en verkeert hij in topvorm.