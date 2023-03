Mathieu van der Poel kijkt voor de Ronde van Vlaanderen verder dan de Grote Drie: "Dat zou te gemakkelijk zijn"

Mathieu van der Poel is een van de favorieten om zichzelf in de Ronde van Vlaanderen op te volgen. Met Alpecin-Deceuninck heeft hij vooruitgeblikt.

Na de E3 Saxo Classic trok Mathieu van der Poel naar Spanje. Daar legde hij zijn laatste hand ter voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen. "Op de dag van Gent-Wevelgem heb ik nog een lange training afgewerkt. Daarna waren er ook nog lange ritjes met extra accenten op de Ronde van Vlaanderen en de laatste dagen bouwde ik wat meer rust in", aldus van der Poel via de teamkanalen.

De belangrijkste concurrenten worden Wout Van Aert en Tadej Pogacar, maar van der Poel wil dat zo niet zien: "Er kunnen renners zijn die anders en specifieker hebben toegewerkt. Ze kunnen dan de cruciale passages overleven. Het is te gemakkelijk om te zeggen dat we er met 3 bovenuit steken."

Maar wie vreest van der Poel dan het meest? Van Aert of Pogacar? "Pogacar zal er ons proberen af te rijden op de hellingen. Van Aert is dan weer het meest lastige in de sprint", was de Nederlander duidelijk.

Van der Poel kwam de voorbije 3 edities met een metgezel naar de finish. 2 keer maakte hij het af. Een andere keer was Kasper Asgreen te sterk. "Ik zou graag eens alleen willen aankomen, maar dat is niet evident. Na de Paterberg is het nog een heel eind", besloot hij.