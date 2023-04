Jasper Stuyven probeert kansen voor de Ronde van Vlaanderen te zoeken: "Zo kan ik misschien wel wegglippen"

Jasper Stuyven gaat samen met Mads Pedersen proberen de Ronde van Vlaanderen te winnen. Op de website van Trek-Segafredo heeft hij vooruitgeblikt.

Om de Ronde van Vlaanderen te kunnen winnen, kijkt Jasper Stuyven vooral naar de ploeg. Met Mads Pedersen heeft hij iemand aan zijn zijde die minstens de evenknie is en ook de rest van het team is op papier sterk.

"Als we op de juiste manier koersen, iedereen op het juiste moment gebruiken en Pedersen en ik hebben de dag die we willen hebben, dan is er altijd een kans kunnen winnen en we hen kunnen verslaan. Maar één op één tegen de Van Aert, van der Poel of Pogacar zal niet mogelijk zijn", aldus Stuyven op de ploegsite.

Stuyven ziet het als een voordeel dat alle ogen op de Grote Drie zijn gericht. "Ze zullen naar elkaar kijken", ging Stuyven verder. "Ik denk dat daar een kans ligt om onopgemerkt te kunnen wegglippen, maar anderzijds hebben we al gezien hoe vroeg ze durven koersen. Dus als je wilt anticiperen, moet je al bijna in de vroege vlucht zitten. Het is dus ook opletten hoe zijn gaan koersen en daarop proberen te anticiperen."