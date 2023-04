Merlier debuteert in de Ronde van Vlaanderen en kreeg felicitaties van topfavoriet en goede vriend

Tim Merlier is de ietwat verrassende naam in de selectie van Soudal-Quick Step voor de Ronde van Vlaanderen. De Belgische kampioen maakt dan ook zijn debuut in het Monument.

Op zijn 30ste zal Tim Merlier zondag zijn eerste Ronde van Vlaanderen rijden. En de week erna ook nog Parijs-Roubaix. En dat nadat hij woensdag nog viel op Berg Ten Houte in Dwars door Vlaanderen.

Maar na het telefoontje dat hij mocht starten, was de pijn aan zijn heup plots heel wat minder. Als Belgisch kampioen rijden in zijn eigen streek, in de laatste kilometers rijden ze door zijn geboortestad Wortegem-Petegem, is natuurlijk een droom.

Felicitaties van Van Aert

"Toen het bekend raakte, kreeg ik een sms’je van mijn vriend Wout van Aert. Hij schreef me dat mijn selectie terecht was. Dat deed deugd", zegt Merlier bij Het Nieuwsblad. Maar als kopman staat Merlier niet aan de start.

Net zoals in Dwars door Vlaanderen zal hij vooral in dienst rijden van kopmannen Asgreen en Alaphilippe. Merlier weet ook hoe de ploeg de koers zondag moet aanpakken.

"Als we een man mee hebben in een vroege aanval, bij de eerste keer Oude Kwaremont bijvoorbeeld, dan zullen de kopmannen het gevoel hebben dat we de boel onder controle hebben." Dan zal er veel veranderen en moet de ploeg niet weer achter de feiten aanhollen en mannetjes vroeg opofferen.