🎥 IN BEELD: start van Ronde van Vlaanderen in Brugge brengt duizelingwekkend aantal toeschouwers op de been

Fijne Ronde van Vlaanderen-dag iedereen! Naar de start in Brugge is alvast een duizelingwekkend toeschouwersaantal afgezakt.

Voor het eerst sinds lang vond de start van Vlaanderens Mooiste niet in Antwerpen maar in Brugge plaats. Het was deze keer dus de Brugse burgemeester Dirk de Fauw de legendarische woorden 'Heeren, vertrekt' mocht uitspreken. Dat deed de Fauw voor een bomvolle Brugse Markt.

De man was duidelijk in zijn nopjes dat hij de Ronde weer naar zijn stad had kunnen halen. "We hadden veel volk verwacht, maar het is nog meer geworden dan we gedacht hadden. Volgens de politie zouden er 12 000 mensen aanwezig zijn op de Brugse Markt alleen al."

Deze massa volk zag het deelnemersveld omstreeks 10u koers zetten richting Oudenaarde. We legden voor de start nog enkele beelden vast van renners, onder meer van Florian Sénéchal en Greg Van Avermaet. Sénéchal kan een belangrijke kracht worden bij Soudal Quick-Step, Van Avermaet hoopt te verrassen nadat hij eerder ziek was.